Пронебо: фестиваль авиаспорта проходит 30 июля на аэродроме «Боровая»

Новости Беларуси. Вторые белорусские вертолетные гонки и попытка установить национальный парашютный рекорд. На аэродроме «Боровая» стартовал двухдневный фестиваль авиаспорта.



Тринадцать вертолетных команд, почти три десятка парашютистов и незабываемое авиашоу в исполнении летчиков ДОСААФ и военной авиации. За звание чемпиона в вертолетных гонках боролись команды из Беларуси, России, Чехии и Украины. Победителя назовут завтра.

Организаторы обещают много сюрпризов, в числе которых прогулка по небу на воздушном шаре и фото с самым большим вертолетом в мире – Ми-26, который к слову, засветился в легендарном фильме «Крепкий орешек».

Кроме этого, организованы различные конкурсы, экскурсии по музею авиатехники и, конечно, всех ждет концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Свириденко, парашютист:

Для того, чтобы фигура получилась, чтобы состоялся рекорд, нужно прямо дышать в унисон, чтобы вдох и выход были практически одинаковыми. Все очень хотят, чтобы все получилось, и мы должны сделать все для этого.

Гости фестиваля:

Очень яркий, красивый спортивный праздник. Нам очень нравится, что такая хорошая организация. Я ждал этого события! Большое спасибо организаторам, всем спортсменам, всем участникам.

Когда ты видишь эту мощь, силу, слышишь звук – это непередаваемые ощущения!

Мы впервые наблюдаем вертолетные гонки. Прекрасное настроение, и очень хочется, чтобы белорусы выиграли! Шансы есть!