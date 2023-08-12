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«Показали всем, что мы можем!» Белоруски Гнедчик и Бурая завоевали золото пятиборья на II Играх стран СНГ

12 августа 2023 17:45
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Шесть медалей, три из которых наивысшей пробы, завоевали белорусские пятиборцы на II Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Показали всем, что мы можем!» Белоруски Гнедчик и Бурая завоевали золото пятиборья на II Играх стран СНГ-1

В субботу,12 августа, участники, представители семи стран, определяли сильнейших в эстафетах. После двух видов программы – фехтования и плавания – наши девчата замыкали тройку сильнейших. Оставался заключительный вид – лазер-ран. Первой стартовала наша Мария Гнедчик. Быстрый бег и идеальная стрельба вывели белоруску на первую позицию, Мире Бурой оставалось только поддержать темп подруги по команде, и она справилась с этой задачей. В результате белорусские пятиборцы выиграли золото, а Гнедчик стала трехкратной победительницей II Игр стран СНГ.

«Показали всем, что мы можем!» Белоруски Гнедчик и Бурая завоевали золото пятиборья на II Играх стран СНГ-4

Мария Гнедчик, трехкратная победительница II Игр стран СНГ по современному пятиборью:
Мы мечтали всегда выступать вместе, вот получилось. Ожидаемо было. У нас не все сегодня сложилось в фехтовании. Мы с Мирой выдали все в финале, все, что могли. Было тяжело, но мы справились. Мы знали, что будем бороться до конца. Очень рады, что мы победили, спасибо моей сокоманднице, подруге.

«Показали всем, что мы можем!» Белоруски Гнедчик и Бурая завоевали золото пятиборья на II Играх стран СНГ-7

Мира Бурая, двукратная победительница II Игр стран СНГ по современному пятиборью:
Мы с Машей наконец-то выступили и показали всем, что мы можем выигрывать и будем выигрывать.

«Показали всем, что мы можем!» Белоруски Гнедчик и Бурая завоевали золото пятиборья на II Играх стран СНГ-10

У парней в эстафете наша команда завоевала серебряные награды. В заключительный день мультифорума пятиборцы поспорят за медали в миксте.

# Игры стран СНГ # Мария Гнедчик # Мира Бурая # Фотофакт

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