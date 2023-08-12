«Показали всем, что мы можем!» Белоруски Гнедчик и Бурая завоевали золото пятиборья на II Играх стран СНГ

Шесть медалей, три из которых наивысшей пробы, завоевали белорусские пятиборцы на II Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В субботу,12 августа, участники, представители семи стран, определяли сильнейших в эстафетах. После двух видов программы – фехтования и плавания – наши девчата замыкали тройку сильнейших. Оставался заключительный вид – лазер-ран. Первой стартовала наша Мария Гнедчик. Быстрый бег и идеальная стрельба вывели белоруску на первую позицию, Мире Бурой оставалось только поддержать темп подруги по команде, и она справилась с этой задачей. В результате белорусские пятиборцы выиграли золото, а Гнедчик стала трехкратной победительницей II Игр стран СНГ.

Мария Гнедчик, трехкратная победительница II Игр стран СНГ по современному пятиборью:

Мы мечтали всегда выступать вместе, вот получилось. Ожидаемо было. У нас не все сегодня сложилось в фехтовании. Мы с Мирой выдали все в финале, все, что могли. Было тяжело, но мы справились. Мы знали, что будем бороться до конца. Очень рады, что мы победили, спасибо моей сокоманднице, подруге.

Мира Бурая, двукратная победительница II Игр стран СНГ по современному пятиборью:

Мы с Машей наконец-то выступили и показали всем, что мы можем выигрывать и будем выигрывать.