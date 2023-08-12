Прямой эфир

II Игры стран СНГ. Итоги соревновательного дня

12 августа 2023 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Этот соревновательный день принес зрителям и болельщикам II Игр стран СНГ море эмоций. Не раз на спортивных площадках звучал гимн нашей страны, белорусские спортсмены то и дело поднимались на победные пьедесталы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Игры стран СНГ. Итоги соревновательного дня-1

Награды высшей пробы 12 августа завоевали наши баскетболисты, пятиборцы, самбисты и боксеры. С замиранием сердца следили болельщики на трибунах за выступлениями спортсменов. Всего в общую медальную копилку белорусы внесли на этот момент 4 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по мини-футболу не попала на пьедестал II Игр стран СНГ
12 августа 2023 16:42

Сборная Беларуси по мини-футболу не попала на пьедестал II Игр стран СНГ

Белорусские спортсмены пополнили копилку 2 золотыми медалями по боксу и современному пятиборью
12 августа 2023 14:38

Белорусские спортсмены пополнили копилку 2 золотыми медалями по боксу и современному пятиборью

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ
12 августа 2023 14:19

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ