II Игры стран СНГ. Итоги соревновательного дня

Новости Беларуси. Этот соревновательный день принес зрителям и болельщикам II Игр стран СНГ море эмоций. Не раз на спортивных площадках звучал гимн нашей страны, белорусские спортсмены то и дело поднимались на победные пьедесталы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.