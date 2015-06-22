По уровню проведения и организации Евроигы похожи на Олимпийские игры — Дмитрий Довгаленок

Практически вся белорусская элита сейчас в Баку. И чтобы разведать обстановку на месте событий, мы связались с шефом белорусской миссии Дмитрием Довгаленком.

Дмитрий Довгаленок:

У всех очень хорошее впечатление, потому что, в принципе, организаторы сработали очень четко, грамотно. Открытие было не сильно загружено, я имею в виду какими-то выступлениями или чем-то еще. Прошло быстро, компактно, поэтому все восхищены.

Что касается непосредственно самой инфраструктуры, все удовлетворяет. Это очень сильно похоже на Олимпийские игры. Организаторы, в принципе, используют все системы, вплоть до системы безопасности точно такие же, как и на Олимпийских играх.

Я посетил практически все объекты — я третий раз в Баку. Они все соответствуют мировому уровню. Закуплено современнейшее спортивное оборудование.

Эти игры первые в своем роде. А все участники являются своего рода первопроходцами. Серьезно ли спортсмены относятся к этому мероприятию? Нету ли у игр репутации подготовки к чему-то более серьезному?

Дмитрий Довгаленок:

Эти игры, наверное, в первую очередь дают разминочный шанс перед основными Олимпийскими играми. То, что Европейские федерации некоторых видов спорта приняли квалификацию здесь на Рио, эта система штучная, как ее называю. В некоторых видах спорта — рейтинговые очки. А в некоторых нужно стать первым, чтобы получить лицензию. И таких видов спорта не совсем много. Больше — рейтинговые очки.

Очень хорошо и хотелось бы через четыре года, чтобы какая-то страна-кандидат взяла на себя еще одни такие игры, потому что всем атлетам очень нравится это состояние. Конечно, все прекрасно понимают, что это первые игры и если кто-то станет, допустим, чемпионом, то он понимает прекрасно, что он будет первым вписан в историю, что он был первым чемпионом Европейских игр.