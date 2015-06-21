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8 медалей завоевали белорусские спортсмены на Европейских играх 21 июня

21 июня 2015 13:40
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Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, наши батутисты завоевали 2 серебра и бронзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одну медаль принес стрелок Виталий Бубнович. Он стал третьим, уступив французу и хорвату.

Буквально пару часов назад гимн Беларуси снова звучал на первых Евроиграх в Баку. Наша сборная по художественной гимнастике победила в групповом упражнении с булавами и обручами и взяла медали других проб.

В итоге, 10-ый день соревнований принес белорусам 8 медалей.

Пока же у нашей сборной 31 награда. В общем медальном зачете Беларусь на 4-ой строке. 

# Европейские игры

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