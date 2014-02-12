Олимпиада-2014 в Сочи: 12 февраля стартовал мужской хоккейный турнир

Новости России. В 20 часов по белорусскому времени началось одно из самых долгожданных состязаний этих зимних Олимпийских игр. На лед вышли мужские хоккейные команды.

В программе 12 февраля – два матча группы С. Швейцарцы экзаменуют наших северных соседей – латвийцев, а чехи сражаются со шведами. К слову, в составе последних сразу пять олимпийских чемпионов: Хенрик Лундквист, Никлас Кронвалль, Даниэль Альфредссон, Хенрик Зеттерберг, Даниэль Седин. У чехов лишь один такой игрок – нестареющий Яромир Ягр.

Лидером является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из Страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх, в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев.

В Сочи многие также ждут триумфа хозяев – на этот раз россиян, которые подошли к играм в хорошей форме. Как все сложится, узнаем уже скоро. Хоккейный турнир взял старт 12 февраля, а завершится в заключительный день Олимпиады – 23 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».