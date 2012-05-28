Олимпиада 2012 в Лондоне еще не началась, а Украина уже опозорилась

Новости Украины. Журналисты лондонского бюро BBC записали на скрытую камеру обещание генсека Национального олимпийского комитета Украины Владимира Геращенко продать 100 билетов на летние Олимпийские игры в Лондоне за наличные. Журналист представился перекупщиком и генсек ничего не подозревал. Всего состоялось два разговора: один телефонный и один во время личной встречи.

После обнародования видео Владимир Геращенко был отстранен от должности на время проверки инцидента (Геращенко руководил комитетом с 1997 года). Расследованием занимается специальная комиссия при НОК Украины. Сам Геращенко факт разговора не отрицает, но утверждает, что продавать ничего не планировал, а просто общался с человеком, проявляя "дипломатию". Президент НОК Украины Сергей Бубка поспешил заверить, что у комитета нет излишка билетов на Олимпиаду-2012, и что билеты реализуются "исключительно через официальные каналы".

Самый безопасный способ приобретения билетов на летнюю Олимпиаду и Паралимпиаду – через официальный сайт Лондона-2012. Минимальная стоимость билета - от 20 фунтов (1 фунт - около 13 000 белорусских рублей). Спекулянты активизируются, как правило, когда официальная продажа билетов заканчивается. Продажа билетов на "черном рынке" считается в Великобритании уголовным преступлением, штраф - до 20 тыс. фунтов.