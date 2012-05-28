Домрачева: Мечтаю прыгнуть с парашютом, но это опасно, ближайшие два года прыгать не буду

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает чемпионка мира по биатлону Дарья Домрачева.

Я знаю, что с журналистами Вы не всегда любите общаться. А вот на прошлой неделе мы общались с Рафаэлем Пуаре, и он сказал, что его жена, знаменитая биатлониста, а еще теперь и спортивный комментатор, мечтает взять у Вас интервью. Вы слышали об этом?

Дарья Домрачева:

Мы уже сотрудничали с Лив-Грет. Она достаточно часто посещает этапы Кубка мира. Поэтому мы видимся, и на протяжении прошлого сезона мы постоянно виделись с ней. Мне было приятно получать от нее поздравления.

Готовясь к интервью, я прочитал Вашу биографию. Оказывается, родились Вы в Минске, но потом долгое время жили в сибирском городе Нягань, который известен тем, что там жила Мария Шарапова. Она там родилась. Вы знакомы, пересекались?

Дарья Домрачева:

Лично мы не знакомы, но, конечно, я слежу за ее выступлениями, тоже радуюсь ее победам.

Но Нягань еще известен командой КВН. Вы все-таки болеете за Шарапову или за КВН?

Дарья Домрачева:

Ребят из команды КВН я знаю лично, поэтому постоянно болею за них, когда они выступают. Я посещала несколько игр с их участием.

Кстати, попасть в КВНовские шутки – это тоже такой критерий успеха. А Вы не попадали? Что о Вас шутили?

Дарья Домрачева:

Шутили как раз ребята из няганьской команды. Наверное, неудивительно будет для Вас услышать, что шутка была о моем казусе (вместо того, чтобы стрелять лежа, я стреляла стоя). Я отношусь к этому случаю так же, как к шутке. Сегодня для меня это уже как часть моей биографии.

Вот еще один, может быть, провокационный вопрос по поводу Шараповой. С ней вы практически земляки.

Азаренко - № 1. По сути, сейчас в Беларуси две такие медиаперсоны в спортивном мире: Вы, конечно, и Азаренко. А за кого Вы более на корте? За Азаренко или за Шарапову?

Дарья Домрачева:

Конечно, за Вику я болею, потому что для меня дорога честь нашей страны. Вообще, приятно, когда спортсмены твоей страны добиваются больших высот. Быть первым номером в теннисе непросто и очень почетно.

А Вы сейчас № 1 в биатлоне.

Дарья Домрачева:

Хотела бы напомнить, что по итогам прошлого сезона я заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

Но нам хотелось бы считать, что Вы все-таки № 1. Во всяком случае по технике бега Вам в мире равных нет.

Нойнер уже ушла из спортивной карьеры. Это повод немного расслабиться или наоборот?

Дарья Домрачева:

В биатлоне никого нельзя списывать со счетов, потому что это непредсказуемый вид спорта. Тут в течение одной гонки может поменяться многое, не говоря уже о различных сезонах. Здесь ни в коем случае нельзя расслабляться и нельзя упускать из виду ни один компонент в нашей подготовке. Допустим, если сегодня у меня хорошая техника бега, я не могу себе позволить как-то в этом плане уменьшить свои тренировки. Я так же должна дальше работать и над этим компонентом.

Вашу технику бега приводят в пример и другим сборным.

Дарья Домрачева:

Да, это правда. Для меня очень приятно, когда я слышу какие-то комплименты со стороны тренеров других сборных, иностранных сборных, которые являются передовыми в области биатлона.

По поводу комплиментов. Помимо того, что Вы главная спортсменка для нас, Вы еще и завидная невеста. Вам не поют серенады под балконом?

Дарья Домрачева:

Нет, серенады не поют. Или я очень крепко сплю, что даже не слышу. (смеется)

Давайте вернемся к спорту. Беседуя с Рафаэлем Пуаре, мы больше говорили о мужской сборной. А каков Ваш взгляд на теперешнюю мужскую сборную. С женской сборной все понятно – Вы № 1. А вот в мужской сборной вопрос остается открытой. Да, конечно, ничуть не умаляем заслуги Новикова, но все же. Ваша версия.

Дарья Домрачева:

В любом случае я считаю, что сотрудничество с Пуаре, приглашение его в качестве тренера в нашу мужскую команду пойдет на пользу. Я считаю, что, когда с тобой работает человек, который сам уже много добился, который может поделиться своим опытом, который закончил со спортом не так давно, у которого свежи еще все эти воспоминания, и, мне кажется, свежо желание побеждать, это очень хорошо. Я думаю, что Рафаэль даже чисто в психологическом плане может во много помочь нашим ребятам.

Для Вас таким человеком, даже в одном интервью Вы назвали его Суперменом, был и остается Клаус Зиберт. У него сейчас в жизни не очень простой период. Как складываются теперь ваши отношения? Он по-прежнему приезжает на тренировки?

Дарья Домрачева:

Конечно, он на протяжении всего сбора в Раубичах с нами, на каждой тренировке с нами, очень активно участвует во всем тренировочном процессе. Но не только участвует. На самом деле, весь тренировочный процесс на нем держится.

Знаменитое фирменное сердечко Вы именно ему посвящаете или это какой-то другой знак?

Дарья Домрачева:

Я, наверное, не один раз направляла это сердце в сторону видеокамер. Очень много этих сердец было посвящено Клаусу Зиберту, и как раз в эти нелегкие для него периоды.

Многие спортсмены говорят, что родные стены помогают. Для Вас родные стены – это родной снег. Но, к сожалению, в последние годы в Беларуси зимы получаются не очень снежными.

Дарья Домрачева:

Как вы можете наблюдать по телетрансляциям, вся зима у нас проходит там, на этапах Кубка мира.

А вообще мы любим проводить тренировки здесь, в Раубичах, в летний период. Нам поступили сейчас новости о реконструкции этого комплекса. Я думаю, это тоже большой шаг навстречу большому биатлонному будущему нашей страны.

Лето – сезон отпусков. Вы, хоть и спортсменка зимняя, все равно летом тренируетесь. А время отдохнуть у Вас есть?

Дарья Домрачева:

Очень мало. Как правило, период нашего отпуска занимает меньше месяца.

Я люблю активный отдых: дайвинг, не прочь попробовать какие-то новые для себя виды спорта. Для меня все интересно. Хочется испытать себя не только на биатлонных трассах. Это, возможно, потому что не хватает адреналина между соревнованиями.

С парашютом не пробовала прыгать. Это моя мечта с детства. Пока в ближайшие два года я не планирую ее осуществлять. Достаточно опасно это.

Не так давно, перед Кубком мира, некоторые фирмы Германии перестали поставлять нам патроны. Скандал ушел, но, на Ваш теперешний взгляд, это была политика или недобросовестная конкуренция? И как Вы пережили тот период?

Дарья Домрачева:

Скорее всего, политические вопросы, политические моменты. Но, с моей точки зрения, спорт абсолютно не должен быть связан с политикой. Спорт есть спорт, а политические вопросы – это уже совсем другого уровня вопросы. Они должны решаться на другом уровне.

Со своей стороны я могу сказать, что все эти трудности, наверное, нас делают только сильнее. Я с этой точки зрения смотрю на эти проблемы.