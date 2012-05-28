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У белорусов – два «золота» и «серебро» на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

28 мая 2012 11:14
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены завоевали три медали на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в немецком Дуйсбурге: Олег Юреня (на дистанции 1000 метров среди мужских байдарок-одиночек), мужской экипаж Роман Петрушенко – Вадим Махнев (в состязании байдарок-двоек на 500 м), женская байдарка-четверка с загребным Мариной Полторан («серебро» в состязании байдарок-двоек на 500 м).

Третий этап Кубка мира пройдет 1-3 июня в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гребля

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