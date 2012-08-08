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Олимпиада-2012. Парень французской баскетболистки сделал ей предложение во время матча на Олимпиаде в Лондоне

08 августа 2012 20:25
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Новости Олимпиады. Баскетболистка сборной Франции Изабель Якубу на олимпийском турнире в Лондоне получила предложение руки и сердца. Сразу после игры с чешской командой, бойфренд спортсменки, сидевший на трибуне, поднял плакат с надписью: «Изабель, ты выйдешь за меня замуж?». Девушка разрыдалась и ответила согласием.

26-летняя француженку по праву можно назвать самым ярким, в прямом смысле этого слова, экспериментатором в мире женского баскетбола. Поклонники, наверняка, помнят экстравагантные причёски французской центровой. За всю спортивную карьеру волосы спортсменки были окрашены в синий, фиолетовый, розовый и даже салатовый цвета. К чемпионату Европы Изабель, наверняка, устала от столь яркого имиджа: на голове спортсменки появились... африканские косички. Как знать, возможно, замужество остановит неугомонную Изабель?!

# Олимпиада 2012 # Фотофакт

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