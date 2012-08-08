Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Главный тренер сборной по гребле: Шикарно девочки разогнались, но почему-то получилась бронза

Новости Олимпиады. Еще одна олимпийская медаль в копилке белорусской сборной. Бронзу завоевал женский экипаж байдарки-четверки, в составе Ирины Помеловой, Марины Полторан, Надежды Попок и Ольги Худенко, в финальном заезде на 500 метров с результатом 1 минута 31,4.

Чтобы посмотреть олимпийский заплыв единственной дочери Зинаида Васильевна взяла выходной. От волнения на работе все равно ничего не смогла бы делать. Ирина Помелова с подругами по команде своих близких не подвела — олимпийская бронза как раз к маминому дню рождения.

Зинаида Помелова, мама:

За нее болели все родственники, знакомые друзья. Все были прикованы к телевизорам. И когда медаль была завоевана, начался нескончаемый поток звонков. Папа на работе прыгал от радости. Тяжело ей, потому что она одна должна держать лодку, чтобы она не перевернулась. Ещё нужно задавать темп. Поэтому Ирине пришлось поработать.

Возвращение теперь уже олимпийских призеров в Жодино ждут с нетерпением. Встречать поедут в аэропорт. Дома Ирина бывает редко. График сложный - то соревнования, то сборы. Но по окончании сезона обязательно заедет к родителям, отпраздновать успех и мамин день рождения, поделиться впечатлениями и показать фотографии олимпийского Лондона.

Экипаж женской четверки - Ирина Помелова, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Полторан — на награды претендовал. На кубках мира, чемпионатах Европы и мира не раз доказывали свою состоятельность. Но вот олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ у женщин в белорусской суверенной истории еще не было. Первую часть дистанции наши лидировали, но ближе к финишу растеряли преимущество. Уступили венгеркам и представительницам Германии, традиционно доминирующими в этом виде, проиграли менее секунды.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле:

Шикарно девочки разогнались, но почему-то получилась бронза. Возможно произошла какая-то недоработка. Но я считаю, что это достойное выступление наших байдарочниц.