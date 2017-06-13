Окончательный состав белорусской сборной по баскетболу на чемпионате Европы-2017

Новости Беларуси. Тренерский штаб женской сборной Беларуси по баскетболу определился с окончательным составом, который сыграет в Чехии на стартующем со дня на день чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитные позиции закроют Ольга Зюзькова, Алекс Бэнтли, Алена Голубева и Юлия Рытикова. Квинтет форвардов состоит из Татьяны Лихтарович, Екатерины Снытиной, Марии Поповой, ее тезки Филончик и Янины Инкиной. Наконец, в роли центровых выступят Виктория Гаспер, Марина Кресс и Марина Иващенко.