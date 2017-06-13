Столичная победа спустя пять лет: сборная Беларуси по футболу дома обыграла команду Новую Зеландии

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу вернулась в Минск. Впервые с осени 2012 года наша команда принимала своих оппонентов не на «Борисов-Арене», а в столице, на стадионе «Трактор».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу вернулась в Минск. Впервые с осени 2012 года наша команда принимала своих оппонентов не на «Борисов-Арене», а в столице, на стадионе «Трактор».
Правда, матч носил товарищеский статус – это спарринг с экзотической командой Новой Зеландии, которая сейчас готовится к Кубку конфедераций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».