Новогодний олимпийский бал в Минске

В преддверии новогодних праздников столичные спортсмены и представители городской власти собрались, что бы поздравить друг друга и наградить десятку лучших атлетов 2009 года.

Кроме этой номинации, была и довольно интересная награда – «Лучший олимпийский уголок столицы». Это звание теперь носит столичная школа №47.

Уходящий год не был олимпийским, но он стал не менее ответственным: подготовительным к главному зимнему старту – олимпиаде 2010 в Ванкувере.

Дмитрий Дащинский, призёр Олимпийских игр по фристайлу:

Настроение боевое. Олимпиада – это итог работы за много лет и, можно сказать, за всю карьеру. Хотел бы ты или нет, но надо суметь собраться и сделать то, что надо.

Анастасия Иванькова, олимпийский призёр по художественной гимнастике:

Много медалей в гребле, футбол и хоккей — белорусский спорт стал подниматься на мировой уровень.