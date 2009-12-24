Названы лауреаты футбольного сезона

Лучшим футболистом Беларуси признан полузащитник национальной сборной и российского «Ростова» – Александр Кульчий.

Среди игроков 19 национального чемпионата лауреатом стал полузащитник чемпиона страны борисовского БАТЭ Сергей Кривец.

Еще трое борисовчан стали лучшими по отдельным амплуа: вратарь Сергей Веремко, защитник Игорь Шитов и полузащитник Дмитрий Лихтарович.

Среди форвардов вне конкуренции оказался бразильский легионер «Гомеля» Калижури Майкон. Он же победил в споре бомбардиров, забив 15 мячей.

Наставник борисовчан, которые в этом году в шестой раз завоевали золотые медали, Виктор Гончаренко стал первым среди коллег по тренерскому цеху.