Алексей Калюжный: Отыгрываться в игре с минским «Динамо» очень сложно

ХК «Динамо» (Минск) впервые в сезоне уступило московским одноклубникам.

Минчане дважды вели по ходу встречи усилиями Джэффа Платта и Андрея Михалева. Однако московскому «Динамо» каждый раз удавалось восстановить равенство: голевые атаки в активе Антона Крысанова и Линуса Умарка.

Победу же гостям в третьем периоде принес Лео Комаров – 2:3. Но автографы после игры раздавал не он, а белорусский легионер москвичей – Алексей Калюжный, отметившийся в матче голевой передачей.

Алексей Калюжный, нападающий ХК «Динамо» (Москва):

– Старались владеть инициативой. Но первый период не совсем получился. В перерыве нам тренеры, мягко говоря, немного подсказали что делать. Потом переломили ход встречи. Хорошо, что проигрывая в третьем периоде, смогли забросить быструю шайбу в большинстве и почувствовали инициативу. Потому, что с минским «Динамо» отыгрываться очень сложно.

Из остальных результатов дня отметим победу уфимского «Салавата Юлаева» над питерским СКА, а также викторию ЦСКА в московском дерби. Также упоминания заслуживает успех нижнекамского «Нефтехимика». В составе победителей голевой передачей отметился Сергей Демагин.

23 декабря:

«Нефтехимик» – «Автомобилист» – 5:2;

«Салават Юлаев» – СКА – 6:3;

ЦСКА – «Спартак» – 2:1;

«Сибирь» – «Металлург» Нк –4:3 (от);

«Барыс» – «Северсталь» – 3:4;

«Авангард» – «Атлант» – 2:4;

«Лада» – «Металлург» Мг – 3:5;

«Ак Барс» – «Трактор» – 2:1 (бул.);

«Витязь» – МВД – 2:3;

«Локомотив» – «Торпедо» – 1:0;

«Динамо» Мн – «Динамо» М – 2:3.