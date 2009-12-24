Алексей Калюжный: Отыгрываться в игре с минским «Динамо» очень сложно

Минчане дважды вели по ходу встречи усилиями Джэффа Платта и Андрея Михалева. Однако московскому «Динамо» каждый раз удавалось восстановить равенство: голевые атаки в активе Антона Крысанова и Линуса Умарка.
Победу же гостям в третьем периоде принес Лео Комаров – 2:3. Но автографы после игры раздавал не он, а белорусский легионер москвичей – Алексей Калюжный, отметившийся в матче голевой передачей.
Алексей Калюжный, нападающий ХК «Динамо» (Москва):
– Старались владеть инициативой. Но первый период не совсем получился. В перерыве нам тренеры, мягко говоря, немного подсказали что делать. Потом переломили ход встречи. Хорошо, что проигрывая в третьем периоде, смогли забросить быструю шайбу в большинстве и почувствовали инициативу. Потому, что с минским «Динамо» отыгрываться очень сложно.
Из остальных результатов дня отметим победу уфимского «Салавата Юлаева» над питерским СКА, а также викторию ЦСКА в московском дерби. Также упоминания заслуживает успех нижнекамского «Нефтехимика». В составе победителей голевой передачей отметился Сергей Демагин.
23 декабря:
«Нефтехимик» – «Автомобилист» – 5:2;
«Салават Юлаев» – СКА – 6:3;
ЦСКА – «Спартак» – 2:1;
«Сибирь» – «Металлург» Нк –4:3 (от);
«Барыс» – «Северсталь» – 3:4;
«Авангард» – «Атлант» – 2:4;
«Лада» – «Металлург» Мг – 3:5;
«Ак Барс» – «Трактор» – 2:1 (бул.);
«Витязь» – МВД – 2:3;
«Локомотив» – «Торпедо» – 1:0;
«Динамо» Мн – «Динамо» М – 2:3.