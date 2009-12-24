Белорусские легионеры в НХЛ отличились результативными баллами

Очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге был весьма насыщенным.

Обратил на себя внимание разгром, учиненный четвертой командой Восточной конференции, «Питтсбургом», седьмой команде – «Оттаве». Итоговый перевес «пингвинов» составил шесть шайб – 8:2.

Отлично потрудились российские легионеры гостей: в активе Евгения Малкина хет-трик, на счету Сергея Гончара – гол плюс две результативные передачи.

Но нас больше радует успех «Монреаля», во многом обусловленный результативной игрой белорусов – братьев Костицыных. Этой ночью и Андрей, и Сергей забросили в ворота соперников по шайбе. В активе белорусского форварда «Торонто» Михаила Грабовского – голевая передача.

24 декабря:

«Каролина» – «Монреаль» – 1:5;

«Айлендерс» – «Торонто» – 3:1;

«Миннесота» – «Эдмонтон» – 3:1;

«Вашингтон» – «Баффало» – 5:2;

«Бостон» – «Атланта» – 6:4;

«Детройт» – «Чикаго» – 0:3;

«Финикс» – «Анахайм» – 4:0;

«Рейнджерс» – «Флорида» – 4:1;

«Тампа» – «Филадельфия» – 2:5;

«Даллас» – «Коламбус» – 3:1;

«Калгари» – «Сент-Луис» – 1:2 (бул);

«Питтсбург» – «Оттава» – 8:2.