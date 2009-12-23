Накануне были сыграны три поединка регулярного чемпионата НХЛ

Среди сыгранных матчей, в центре внимания находилась встреча лидеров Центрального и Тихоокеанского дивизионов: «Чикаго Блэк Хоукс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Два первых периода в этом поединке проходили по схожему сценарию. В каждом из них заметным преимуществом владели чикагцы, но забрасывали, игравшие на контратаках хоккеисты Сан-Хосе: в первом периоде за Акул отличился Дэни Хитли, во втором Джо Торнтон. В заключительной 20-минутке хоккеистам из Чикаго все-таки удалось пробить блиставшего в этот день вратаря Сан-Хосе, россиянина Набокова. Кэйн одну шайбу отквитал, однако менее чем через минуту Димерс снова довел перевес гостей до прежних размеров – 3:1.

На исходе заключительного периода хозяева опять сократили свое отставания до минимума усилиями Хоссы, однако на нечто большее их усилий не хватило. «Сан-Хосе» выиграл 3:2 и возглавил таблицу Западной Конференции.

В других матчах дня Колорадо неожиданно уступил дома Анахайму – 2:4, а Ванкувер обыграл Нэшвилл – 4:1.