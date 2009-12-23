Сразу 9 матчей были сыграны накануне в регулярном чемпионате НБА

Довольно любопытным получился сценарий поединка между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Обе команды в нынешнем сезоне откровенно не блещут, хотя шансы на выход в плей-офф все еще сохраняют.

Хозяева, баскетболисты из американской столицы, начали встречу бодро и к первому перерыву вели +6, в основном благодаря снайперским стараниям Джилберта Аренаса. Однако во второй и третьей четвертях на паркете блистала уже филадельфийская гвардия: Уилли Грин, Элтон Брэнд и Луис Уильямс. Как следствие, перед последней четвертью гости выигрывали 79-72. Однако, в последней 12-минутке все старания «Филадельфии» пошли прахом. Снова, почти без промаха бросал Аренас, набравший в итоге 31 очко. Под стать ему корзину гостей атаковали Эрл Бойкинс и Кэрон Батлер, у них 18 и 14 очков соответственно. К финальному свистку перевес «Вашингтона» был вполне комфортным – 105-98.

Остальные результаты вчерашнего игрового дня:

«Шарлотт» – «Детройт» – 88:76;

«Лейкерс» – «Оклахома-Сити» – 111:108;

«Бостон» – «Индиана» – 103:94;

«Нью-Йорк» – «Чикаго» – 88:81;

«Мемфис» – «Голден Стэйт» – 121:108;

«Миннесота» – «Атланта» – 87:112;

«Даллас» – «Портленд» – 81:85;

«Хьюстон» – «Клипперс» – 108:99.