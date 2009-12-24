Состоялась жеребьевка Кубка чемпионов Содружества по футболу

Сразу 9 матчей были сыграны накануне в регулярном чемпионате НБА

Довольно любопытным получился сценарий поединка между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Обе команды в нынешнем сезоне откровенно не блещут, хотя шансы на выход в плей-офф все еще сохраняют.