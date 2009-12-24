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Состоялась жеребьевка Кубка чемпионов Содружества по футболу

24 декабря 2009 13:45
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Могилевский «Днепр» попал в группу «А». Его соперниками станут «Дордой-Динамо» из Кыргызстана, «Металургс» (Лиепая, Латвия) и казанский «Рубин». Пройдет турнир с 16 по 24 января в Москве.

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