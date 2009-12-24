Состоялась жеребьевка Кубка чемпионов Содружества по футболу

Довольно любопытным получился сценарий поединка между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Обе команды в нынешнем сезоне откровенно не блещут, хотя шансы на выход в плей-офф все еще сохраняют.
7-кратный чемпион мира возвращается в качестве пилота команды «Мерседес GP», с которой легендарный гонщик подписал годовой контракт.
Среди сыгранных матчей, в центре внимания находилась встреча лидеров Центрального и Тихоокеанского дивизионов: «Чикаго Блэк Хоукс» и «Сан-Хосе Шаркс».
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