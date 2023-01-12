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Минское «Динамо» проиграло китайскому «Куньлуню» в матче КХЛ

12 января 2023 15:59
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Минское хоккейное «Динамо» в домашнем матче КХЛ потерпело болезненное поражение от китайского «Куньлуня», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло китайскому «Куньлуню» в матче КХЛ-1

Интересно, что до старта дуэли выше шансы расценивались белорусов. На практике получилось совсем иначе. В первом периоде хозяева пропустили одну шайбу. Во втором еще три. И только когда положение было катастрофическим, «Динамо» попыталось возродиться. Получилось неубедительно. Поражение 2:6. Таким образом, наш представитель по-прежнему только мечтает о зоне плей-офф. В пятницу, 12 января, нашим соперником будет хабаровский «Амур».

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# Хоккей # Фотофакт

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