Минское «Динамо» проиграло китайскому «Куньлуню» в матче КХЛ

Интересно, что до старта дуэли выше шансы расценивались белорусов. На практике получилось совсем иначе. В первом периоде хозяева пропустили одну шайбу. Во втором – еще три. И только когда положение было катастрофическим, «Динамо» попыталось возродиться. Получилось неубедительно. Поражение – 2:6. Таким образом, наш представитель по-прежнему только мечтает о зоне плей-офф. В пятницу, 12 января, нашим соперником будет хабаровский «Амур».

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