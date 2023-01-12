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Баскетбольный клуб «Минск» потерпел уже 19-е поражение в Единой лиге ВТБ

12 января 2023 15:54
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Обидное, уже 19-е поражение в Единой лиге ВТБ потерпел баскетбольный клуб «Минск». «Горожане» на выезде уступили «Астане», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» потерпел уже 19-е поражение в Единой лиге ВТБ-1

Итоговое отставание составило почти 30 очков. Особенно неудачно белорусы действовали во второй четверти. Они сумели набрать только 5 баллов. Финальный счет – 77:48 в пользу дружины из Казахстана. А наш представитель продолжает замыкать общую таблицу.

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# Баскетбол # Фотофакт

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