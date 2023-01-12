Баскетбольный клуб «Минск» потерпел уже 19-е поражение в Единой лиге ВТБ

Обидное, уже 19-е поражение в Единой лиге ВТБ потерпел баскетбольный клуб «Минск». «Горожане» на выезде уступили «Астане», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговое отставание составило почти 30 очков. Особенно неудачно белорусы действовали во второй четверти. Они сумели набрать только 5 баллов. Финальный счет – 77:48 в пользу дружины из Казахстана. А наш представитель продолжает замыкать общую таблицу.