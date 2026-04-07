Минское «Динамо» готовится к четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. «Зубры» проводят контрольные тренировки на домашней арене и настроены побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Заход на историческое достижение – такие цели и планы у «зубров» на ближайшие поединки с «АК Барсом». Перешагнув нынешнюю стадию турнира, подопечные Дмитрия Квартальнова смогут впервые за все время существования клуба войти в четверку лучших в Кубке Гагарина. Подготовка идет полным ходом, а атмосфера в раздевалке и на льду благоприятная.

Обойма у минчан боевая. Егор Бориков восстановился после травмы, а неясность по состоянию здоровья есть только у Даниила Сотишвили. Парни демонстрируют образцовый профессионализм. Да и взаимодействие между тренерским штабом и игроками налажено, всех обьединяет позитивный настрой и предвкушение борьбы.

Минчане начинают серию с казанцами на домашнем льду. Фактор родных трибун, безусловно, помогает. Эти игры могут обеспечить солидный задел перед выездом в столицу Татарстана.

Что касается истории противостояний дружин, в минувшей регулярке «зубры» сначала дома переиграли оппонентов с минимальным перевесом в 4:3, а после закрепили успех и на выезде с уверенным результатом в 7:3. Но в плей-офф статистика пишется с чистого листа, и «динамовцам» расслабляться нельзя. В них верит вся страна!

Первое противостояние на «Минск-Арене» состоится уже в предстоящий четверг, 9 апреля. Старт в 19:30.

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