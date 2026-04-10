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«Славутич» и «Шахтер» проведут шестой матч полуфинальной серии Кубка Президента

10 апреля 2026 20:15
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11 апреля состоится шестой матч полуфинальной серии Кубка Президента между солигорским «Шахтером» и смоленским «Славутичем», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игра пройдет на домашней арене смолян. После пяти поединков в серии лидирует «Славутич» со счетом 3:2.

Андрей Мезин, главный тренер ХК «Шахтер»:
Пока получается так, что домашние победы. Нам нужно ломать эту тенденцию. У нас ребята с характером. Мы это уже показывали на протяжении всего сезона. Я думаю, что игра будет боевая. Тут самое главное сейчас – свежесть. Кто свежее, тот и будет побеждать.

Поединок между «Шахтером» и «Славутичем» начнется в 17 часов.

# Хоккей

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