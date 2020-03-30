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Михаил Захаров: «Любой сбор может закончиться из-за проблемы с коронавирусом»

30 марта 2020 14:48
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает тренироваться в обычном режиме, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, который должен был пройти в мае в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Захаров: «Любой сбор может закончиться из-за проблемы с коронавирусом»-1

По-прежнему подопечные Михаила Захарова работают усечённым составом. В распоряжении хедкоуча 13 хоккеистов. Накануне команду покинул вратарь Андрей Грищенко. А вот Андрей Костицын впервые после долгого перерыва вышел на лёд. 

Михаил Захаров: «Любой сбор может закончиться из-за проблемы с коронавирусом»-4

Андрей Костицын, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Чувствую себя великолепно. Было небольшое повреждение руки, поэтому требовалось некоторое время, чтобы зажила рана, чтоб не было болячек. Сейчас уже я приступил к тренировкам, могу тренироваться.

Михаил Захаров: «Любой сбор может закончиться из-за проблемы с коронавирусом»-7



В ближайшее время тренерский штаб сборной рассчитывает на пополнение игроками, которые вернулись из Северной Америки. По словам Михаила Захарова, на пике в кэмпе будут работать более 20 хоккеистов. 

Михаил Захаров: «Любой сбор может закончиться из-за проблемы с коронавирусом»-9

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
У нас такой сбор, что мы ничего не готовимся никуда. Что их лишний раз дергать, возить... Тем более, у нас, в основном, все ребята с Минска. Не поймешь, завтра или послезавтра любой сбор может закончиться из-за проблемы с коронавирусом.

Планируется, что тренинг-кэмп продлится до конца апреля. Ближайший, не перенесённый турнир, который ждёт нацкоманду – олимпийская квалификация в период с 27 по 30 августа этого года.   

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Андрей Костицын # Фотофакт

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