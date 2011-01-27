Леонид Ковель спустя пять лет вернулся в минское «Динамо», «Неман» продолжает свое усиление, и другие трансферные новости белорусского футбола

Леонид Ковель возвращается к родным пенатам. Белорусский форвард, чьи первые шаги в большом футболе были сделаны в минском «Динамо», снова будет защищать честь бело-голубых цветов.

Пятилетний заграничный этап карьеры Ковеля вместил в себя выступления за львовские «Карпаты» и подмосковный «Сатурн. И запомнился скандальным переходом из украинского клуба в команду из Раменского.

По завершении минувшего чемпионата России «Сатурн» из-за финансовых проблем был вынужден сняться с розыгрыша Премьер-лиги. Игроки получили статус свободных агентов и разлетелись кто куда. Леонид Ковель выбрал динамовский вариант.

В составе столичной команды на заре своей футбольной карьеры форвард провел 69 игр и отметился 21 голом.

В числе динамовских новобранцев также Эдуард Жевнеров. В минувшем сезоне своей игрой за могилевский «Днепр» защитник, ни много ни мало, заслужил внимание главкома национальной сборной Бернда Штанге, который вызвал его на квалификационный поединок с Албанией.

Брестские динамовцы усилили свой состав одним из лучших легионеров чемпионата Беларуси прошлого года. Опытнейший Паскаль Менди, в минувшем сезоне пытавшийся спасти от провала во второй дивизион столичный «Партизан», в этом году взял курс на юго-запад. Теперь вместе с «Динамо» темнокожему хавбеку предстоит решать более серьезные задачи. Команда Юрия Пунтуса неизменно относится к числу фаворитов белорусской Высшей Лиги.

В городе над Бугом сенегальский полузащитник выступит на правах аренды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Амбициозные межсезонные планы гродненского «Немана», похоже, шаг за шагом, по крупице воплощаются в жизнь. Вслед за Алексеем Сучковым, вернувшимся на родину из карагандинского «Шахтера», и Иваном Денисевич, возвратившимся под желто-зеленые стяги из «Шахтера» солигорского, гродненцам удалось заманить в свою команду Олега Страхановича. В минувшем сезоне хавбек был одним из ключевых игроков минского «Динамо», в составе которого отметился двумя голами и отдал четыре результативные передачи.

Состав белорусских легионеров в Украине пополнился на две боевые единицы. Трудовые соглашения с полтавской «Ворсклой» заключили теперь уже бывший хавбек могилевского «Днепра» Максим Карпович и экс-нападающий футбольного клуба «Минск» Дмитрий Осипенко. Последний уже успел доказать тренерскому штабу свою профпригодность. В ходе товарищеского матча с «Волынью» экс-горожанин отметился победным для полтавской команды голом. Благодаря точному удару Осипенко «Ворскла» праздновала победу – 2:1.

Отметим, после первого круга украинского чемпионата клуб из Полтавы располагается на восьмом месте в турнирной таблице.