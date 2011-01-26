Бруно Марти: Не вижу никаких оснований, чтобы забрать у Беларуси право проводить чемпионат мира по хоккею

Сегодня в Минске подписали договор между Дирекцией по проведению Чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске и коммерческим партнером Международной федерации хоккея. Другими словами, соглашение напрямую еще крепче связало мировых и белорусских организаторов спортивного форума.

Компания-партнер уже не первый год работает с оргкомитетами чемпионатов мира. И грядущий форум в Минске зарубежные партнеры уже называют финансово привлекательным, отмечая, что подготовка в Беларуси проходит на должном, мировом уровне.

О популярности чемпионата можно говорить уже за три года до его старта. Бронировать номера и резервировать люксы любители хоккея со всего мира начали заранее.

Узнавать результаты матчей онлайн можно будет и в этом стандартном, и в люкс-номере. Плюс — специально к чемпионату разрабатывают программу по дополнительной подготовке персонала отеля. Анастасия признается: в гостевых комнатах легко представить фанат-компанию.

И сегодня же Чемпионат мира по хоккею-2014 в Минске еще сильнее укрепил свои позиции на совсем не скользком деловом поле. Договор о сотрудничестве заключили дирекция по проведению спортивного форума и коммерческий партнер международной федерации хоккея. Иными словами, соглашение еще раз подтверждает готовность людей от бизнеса вкладывать деньги в чемпионат белорусского образца.

Бруно Марти, директор компании-коммерческого партнера Международной федерации хоккея:

Наши партнеры очень заинтересованы прийти в вашу страну. На грядущем чемпионате будет работать по-настоящему интернациональная команда спонсоров из Германии, Швейцарии, Скандинавских стран. Все они очень позитивно настроены и не раз отмечали, что рынок вашей страны очень важен для них.

Важность и рынка, и самого контракта для представителей нескольких и, кстати, европейских стран не перечеркнули даже заявления, сделанные накануне отдельными депутатами Европарламента. В них, в частности, прозвучало предложение лишить Беларусь права проведения чемпионатов мира всех мастей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Ворсин, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Я беседовал со многими президентами международных федераций. Когда интересовались мнением, оказалось, что их в принципе это вообще не волнует. Чемпионаты мира проводит Международная федерация хоккея, а не европейская какая-то там пусть и элитная группа представителей парламента.

Бруно Марти:

Я точно знаю, что Международная федерация хоккея дала право Беларуси, официально гарантировала право на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. И я не вижу никаких оснований — официальных, юридических — чтобы забрать право на проведение данного чемпионата.

Анатолий Беляев, директор СДЮШОР по хоккею с шайбой Мингорисполкома, заслуженный тренер Республики Беларусь:

У нас есть молодые воспитанники, которые сегодня востребованы как в хоккейных клубах Беларуси, так и за ее пределами.