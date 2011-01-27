Старт нового сезона болельщики ФК «Нафтан» из Новополоцка ждут с опаской – команду покинули 14 игроков

Казалось, еще вчера футбольные команды вели борьбу за места в чемпионате. Отпуск прошел быстро, и уже сегодня футболисты собираются вновь на предсезонки, чтобы набраться сил и энергии для новой борьбы. Не стал исключением и новополоцкий «Нафтан».

Нынешний старт сезона новополоцкие болельщики ждут с небольшой опаской, так как потери новополочан весьма серьезные.

Команду покинули ряд ключевых игроков: Дмитрий Верховцов пытается трудоустроится в краснодарской «Кубани», Артем Челядинский подписал контракт с солигорским «Шахтером», Михаил Гордейчук и Филипп Рудик будут защищать цвета борисовского «БАТЭ», перебрался в «Гомель» и Евгений Зуев, Виталий Таращик вернулся в гродненский «Неман», а Александр Дегтярёв – в бобруйскую «Белшину». Артем Гомелько перешел в стан московского «Локомотива», Сергей Политевич приглянулся минскому «Динамо». Покинули команду Владимир Шаков, Артем Федорченко и Жувенал.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан» (Новополоцк):

Ушли по разным причинам 14 человек.

Ребятам надо прогрессировать. И, как бы мы здесь не хотели о чем-то говорить, все-таки Филипп отдал четыре года новополоцкому футболу. Здесь он вырос от игрока дублирующего состава до игрока национальной сборной.

В рядах подопечных Игоря Ковалевича появились и новички, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Александр Кобец перешел в «Нафтан» из «Витебска», подписан контракт с лучшим бомбардиром Первой Лиги Юрием Мархелем. Права на Александра Гаврюшко, который выступал за «Нафтан» во второй половине минувшего сезона в качестве арендованного, теперь принадлежат клубу. В ряды «Нафтана» влились Олег Шкабара, выступавший за «Динамо» (Минск), и защитник Виталий Березовский, перешедший из брестского «Динамо».

Виталий Березовский, ФК «Нафтан» (Новополоцк):

Да, знакомлюсь. С некоторыми ребятами уже знаком, с некоторыми по ходу буду знакомиться.

Пока только благоприятные впечатления. И коллектив, и аура складываются неплохие. Пока всем доволен.

Олег Шкабара, ФК «Нафтан» (Новополоцк):

Хороший коллектив. Никаких вопросов по жилищным условиям. База хорошая.

Учитывая суровые зимние условия, команда усиленно нагружается физически. А также играет в различные экстремальные игры. Такие, как футбол на льду на интерес.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан» (Новополоцк):

Сейчас такой втягивающий период. Мы работаем над объемами. Сегодня просто немного разнообразили. А так пока бегаем. Скоро мы начнем работать.

Надо что-то разнообразить. Не так много есть в Новополоцке условий, чтобы заниматься технико-тактическим действиями, поэтому ребята пока бегают кросс. И в плане психологической разгрузки, для поднятия эмоций решили выйти на лед. Мы каждый год практикуем. Это хорошая нагрузка.

В ближайших планах команды – отъезд в Гродно на сборы в санаторий «Озерный», после чего «Нафтан» отправится в Турцию на тренировочный сбор.