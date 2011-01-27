Межсезонье у ФК «Торпедо» (Жодино): крупный проигрыш «СКВИЧу», подготовка к турниру в Бресте и потеря очередного игрока

Еще не успел сойти снежный покров с футбольный полей, белорусские клубы уже во всю практикуют игры на синтетических газонах под открытым небом. Вот и жодинское «Торпедо» 22 января провело первый товарищеский поединок межсезонья.

Соперником команды Сергея Гуренко стал ни кто иной, как недавний знакомый по переходным матчам за право остаться в Высшей Лиге столичный «СКВИЧ».

И надо сказать, антураж этой январской встречи был идентичен антуражу тех ноябрьских дуэлей: такая же морозная погода, такой же интенсивный снег. Только вот игровой сценарий нынешнего противостояния был совсем иным. Товарищеский поединок закончился безоговорочной победой младших по рангу. Подопечные Владимира Гольмака отгрузили в ворота торпедовцев пять мячей, на что представители элиты ответили лишь двумя голами.

За жодинцев отличились потенциальные новички: Сергей Ирха и Арсений Тютюник. Главком «Торпедо», впрочем, ничего трагического в чувствительном поражении своей команды не увидел.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Я доволен, что этот матч состоялся. Я увидел, в каком состоянии наши новобранцы, в каком состоянии находятся игроки, которые уже подписали контракты.

Мы играли под большими нагрузками, отработали четыре недели без выходных, в двухразовом режиме. Поэтому я доволен этим матчем. Ряд новичков меня искренне порадовал. Также есть ряд проблем. Но, на сегодняшний день, то, что мне надо было увидеть, я увидел.

Следующим этапом подготовки «Торпедо» к новому сезону станет турнир в Бресте, в котором кроме жодинцев примут участие хозяева, брестские динамовцы, «Витебск», и все тот же столичный «СКВИЧ». Именно с минчанами 26 января подопечные Сергея Гуренко проведут матч-открытие турнира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Я должен просмотреть ребят, они должны понять мои требования, правильно выполнять игровую установку. А конкретно все мы будем отрабатывать гораздо позже. Сейчас рано. Не надо спешить.

К сожалению для жодинцев не сможет им помочь в городе над Бугом Денис Сащеко. Полузащитник, который начинал межсезонье в стане автозаводцев, на минувшей неделе заключил двухгодичное соглашение с «Минском». Обижаться на футболиста главком жодинцев не стал.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Потеряли очень добротного футболиста. Но, вы сами поймите, когда мы будем играть в Лиге Европы, тогда выбор будет на нашей стороне. Сейчас мы – предпоследняя команда, поэтому вопросов никаких.

На предстоящий брестский турнир в составе «Торпедо» отправится внушительная группа новичков, относительно перспектив которых закрепиться в клубе ясности пока нет. Среди них, например, Сергей Ирха и Андрей Диваков. По итогам турнира тренерский штаб черно-белых и определит, с кем из футболистов по пути, а с кем дорожки разойдутся.