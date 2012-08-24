Лэнс Армстронг, самый титулованный велогонщик в истории, пожизненно дисквалифицирован и лишён всех наград

Новости США. Самый титулованный профессиональный велогонщик мира американец Лэнс Армстронг пожизненно дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов. Лэнс Армстронг – семикратный победитель «Тур де Франс», живая легенда, человек победивший рак, отец пяти детей, основатель одного из крупнейших благотворительных фондов по борьбе с раковыми заболеваниями не выдержал преследования Американского антидопингового агентства.

24 августа стало известно о том, что семикратный победитель веломногодневки «Тур де Франс», бронзовый призер Олимпиады в Сиднее Лэнс Армстронг будет пожизненно дисквалифицирован и лишён всех завоёванных титулов в связи с обвинениями Американского антидопингового агентства (USADA) в употреблении допинга.

Агентство 14 июня 2012 года обвинило Армстронга, завершившего спортивную карьеру в 2011 году, в нарушении ряда антидопинговых правил: от применения запрещенных препаратов до распространения допинга и подстрекательства других спортсменов к использованию запрещенных веществ. Армстронг направил иск в Федеральный суд США с требованием прекратить расследование USADA. В нем, в частности, спортсмен утверждал, что USADA нарушает его конституционные права, а также выступает вне своей юрисдикции. Лэнс обвинил исполнительного директора агентства Трэвиса Тайгарта в том, что тот мстит спортсмену. Во время профессиональной карьеры спортсмен постоянно подвергался обвинениям в употреблении допнига. В результате разбирательства федеральный судья Сэм Спаркс отклонил иск в связи с отсутствием реальных доказательств вины USADA и господина Тайгарта.

Лэнс Армстронг подал несколько апелляций, но все были отклонены. С июня американский спортсмен пытался доказать свою невиновность в суде, однако приговор по делу вновь был отложен, в результате чего Армстронг решил прекратить борьбу.

Лэнс Армстронг, американский шоссейный велогонщик:

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда нужно сказать «хватит». Для меня такой момент настал. Я знаю, кто выиграл семь гонок «Тур де Франс», самого тяжелого состязания в мире, выиграть которое способен лишь самый сильный. И этого у меня никто не отнимет. Особенно Трэвис Тайгарт.

По словам американца, преследование Американского антидопингового агентства напомнило ему «охоту на ведьм».

Джон Фэйхи, президент Всемирного антидопингового агентства:

Отказавшись опровергать обвинения – и очень серьезные обвинения – он фактически признал, что принимал запрещенные препараты. И это позволяет Антидопинговому агентству США, чьим правилам он обязался подчиняться, применить к нему санкции. Это будут очень жесткие санкции – пожизненная дисквалификация.



Спортсмен признался, что предпочтет суду возможность сконцентрироваться на работе своего фонда по борьбе с раковыми заболеваниями.

Еще в 1996 году врачи диагностировали рак в достаточно поздней стадии. Метастазы проникли в брюшную полость, легкие и мозг. Шансы спортсмена просто выжить, не говоря уже о продолжении профессиональной карьеры, равнялись, по прогнозам специалистов, 20 процентам. Однако Армстронг смог не только преодолеть болезнь, но и вернуться в профессиональный спорт.

Лэнс Армстронг, американский шоссейный велогонщик:

Меня обвиняли в употреблении допинга с 1999 года, а в последнее время президент USADA Трэвис Тайгарт устроил на меня настоящую охоту. Всё это влияло на меня, на мою семейную жизнь, на работу с фондом. Я просто решил закончить со всей этой ерундой. Я переверну эту страницу в моей жизни, и больше не буду заниматься этим вопросом, независимо от обстоятельств. Я посвящу себя служению людям и семьям, пострадавшим от рака.

Оппонент велогонщика господин Тайгарт назвал «дело Армстронга» примером того, как свирепое желание победить любой ценой ломает честных спортсменов.

Трэвис Тайгарт, исполнительный директор агентства Американского антидопингового агентства (USADA):

Это грустный день для всех, кто любит спорт и наших спортсменов. Это душераздирающий пример того, как спорт, в котором всё бросается на алтарь победы, затмевает честные соревнования и спортсменов, не принимающих допинг. Это будет напоминанием для будущих поколений, что нужно состязаться без допинга.

Впрочем, у Армстронга есть возможность оспорить решение USADA в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Однако Лэнс утверждает, что устал от постоянных судебных разбирательств.

Справка ctv.by

Лэнс Армстронг начинал спортивную карьеру в триатлоне, однако в возрасте 19 лет пришел в велоспорт. Выиграл любительский чемпионат США в 1991 году и выступал на Олимпиаде в Барселоне (1992), где занял 14-е место. В октябре 1996 года Армстронгу был поставлен диагноз – рак, с которым гонщик боролся в течение двух лет, приостановив спортивную карьеру. Самые громкие победы пришли к Армстронгу после фееричного возвращения в спорт. В 1998 году он стал четвертым на «Вуэльте», а в следующем сезоне он впервые в карьере выиграл «Тур де Франс» и не сходил с трона покорителя «Большой петли» семь лет.

После победы над смертельной болезнью Армстронг создал фонд по борьбе с раком «Ливстронг». Лэнс написал две книги, одна из которых посвящена его борьбе с раком и называется «Мое возвращение к жизни». Эта книга начинается следующим предложением: «Я хочу умереть в столетнем возрасте, с американским флагом на спине и звездой Техаса на шлеме, слетев с альпийских склонов на скорости 120 километров в час».