Легкоатлет Дмитрий Набоков показал третий результат сезона в Европе в прыжках в высоту

Новости Беларуси. В Бресте во второй день открытого легкоатлетического турнира на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко прекрасный результат показал прыгун в высоту Дмитрий Набоков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первых же попытках он перелетел планку сначала на отметке 2 метра 26 сантиметров, а затем 2 метра 29 сантиметров. На данный момент это десятый результат сезона в мире и третий в Европе. Выше в сезоне прыгали лишь россияне Илья Иванюк (2,33) и Данил Лысенко (2,30).