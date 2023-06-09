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Легкоатлет Дмитрий Набоков показал третий результат сезона в Европе в прыжках в высоту

09 июня 2023 19:03
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Новости Беларуси. В Бресте во второй день открытого легкоатлетического турнира на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко прекрасный результат показал прыгун в высоту Дмитрий Набоков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Легкоатлет Дмитрий Набоков показал третий результат сезона в Европе в прыжках в высоту-1

В первых же попытках он перелетел планку сначала на отметке 2 метра 26 сантиметров, а затем 2 метра 29 сантиметров. На данный момент это десятый результат сезона в мире и третий в Европе. Выше в сезоне прыгали лишь россияне Илья Иванюк (2,33) и Данил Лысенко (2,30).

# Легкая атлетика # Дмитрий Набоков # Фотофакт

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