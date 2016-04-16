Команда Президента стала победителем IX Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента стала победителем девятых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд. Серебро у Гомельской области.

Матч был по-настоящему ярким и зрелищным. После первого периода преимущество было у гомельчан: 2:1. Но уже в начале второго счет сравнялся. Еще одну шайбу с передачи Александра Лукашенко в ворота соперника забросил Павел Белый. И такой результативный бросок был далеко не один. К концу второго периода на табло уже 6:4 в пользу хоккейной команды Президента. Лидерство неоднократные призеры турнира сохранили и до конца игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Ежегодно финалисты, которые выходят играть против команды Президента, они просто удивляют. Они показывают тот хоккей, против которого нужно что-то противопоставлять. Каждый год этот турнир увеличивает массы хоккейных любителей, которые хотят играть в этом турнире.

Евгений Летов, защитник хоккейной команды Гомельской области:

Мы начали собранно, сконцентрировано. Только на результат и работаем. Да, здесь очень опытные ребята собрались.

9:6 – именно с таким счетом завершился турнир. Хоккейная команда Президента стала семикратным победителем соревнований. Матч за третье место проходил неделю назад. Тогда за награду боролись команды Минской и Брестской областей. В итоге бронза досталась столичному региону.

Из года в год соревнования привлекают внимание болельщиков. Полные трибуны тому подтверждение. Разъединяют фанатов разве что выбранные хоккейные фавориты, но вот искренняя поддержка и накал эмоций — общие для всех.

Болельщики:

Люблю спорт, хочу, чтобы мои дети, внуки занимались. Вот привела первый раз Дашу свою посмотреть, что это такое.

Нам очень нравится хоккей, мы очень часто ходим с классом, потому что он на самом деле интересный. Иногда приходим вместе с семьей.

Хочу, чтобы все дети занимались спортом, в том числе хоккеем. Это очень полезный вид спорта.