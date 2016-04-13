Подрался с соперником, обматерил судью: интересные случаи неспортивного поведения в футболе и теннисе

Большой спорт требует от спортсменов колоссальной дисциплинированности, сдержанности и спокойствия. Разумеется, не каждый может соответствовать этим требованиям. Далее мы вспоминаем самые интересные факты таких несоответствий. Футбол Вид нарушения: драка Пример: матч 21 тура чемпионата России по футболу 2004 «Сатурн» – «ЦСКА» Что случилось. На 91 минуте во время одной из последних атак гости получили несколько откровенных ударов по ногам от «инопланетян». Одна из жертв такого неспортивного поведения –Юрий Жирков –решилась отомстить обидчикам теми же методами, что и нападавшие. В итоге завязалась массовая драка, в которую были вовлечены и запасные игроки команд, и болельщики. Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал главных участников драки – Юрия Жиркова и Василия Березуцкого у «ЦСКА», Адриана Бастия и Джамбулада Базаева у «Сатурна» – на 5 матчей, выписал каждому клубу штраф в 500 тысяч рублей и лишил инопланетян возможности проводить два домашних матча на стадионе «Сатурн». Мнение. Президент РФС Николай Колосков: «Такие побоища не красят российский футбол, и поэтому виновные в беспорядках должны понести суровое наказание».

Вид нарушения: снятие футболки во время матча Пример: матч 15 тура чемпионата Украины по футболу 2011 – 2012 «Карпаты» – «Днепр» Что случилось. На 61 минуте матча главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос решил сменить имевшего жёлтую карточку защитника Самуэля Инкума на Евгения Шахова. Как только Инкум увидел, что его меняют, тут же снял майку и побежал к бровке. Судья заметил, что футболист находится на поле без должного абмундирования, показал вторую жёлтую карточку и удалил его. Удаление никак не повлияло на исход встречи: гости удвоили преимущество, которое было при равных составах, и добыли три очка. Мнение. Главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос: «Считаю, что такой футболист-профессионал, как Инкум, не имеет права так поступать на поле». Вид нарушения: игра после свистка Пример: ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2010-2011 «Барселона» – «Арсенал» Что случилось. На 56 минуте встречи голландский нападающий «канониров» Робин Ван Перси получил навесную передачу из глубины поля и тут же пробил. Правда, во время приёма нападающим мяча боковой судья уже поднял флажок и зафиксировал офсайд. Несмотря на все апелляции нападающего гостей, главный арбитр встречи Массимо Бузакка показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля за игру после остановки встречи. После удаления «Арсенал» не нанёс ни одного удара в створ ворот каталонцев и пропустил от «Барселоны» третий мяч. Мнение. Нападающий «Арсенала» Робин Ван Перси: «Арбитр оказал серьёзное влияние на итог игры. Объясните мне, пожалуйста, как я мог услышать его свисток при шуме, который издают 95 тысяч зрителей на трибунах? Моя красная карточка не вызывает ничего кроме смеха. Между свистком и моментом удара по мячу прошло не более секунды. Бузакка был против «Арсенала», он убил игру».

Вид нарушения: нестандартное празднование гола. Пример: матч 43 тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Спартак» Что случилось. На 83 минуте нападающий красно-белых сравнял счёт в дерби с санкт-петербужцами и во время празднования гола начал бить себя по руке. Главный судья же посчитал этот жест провокационным и неприемлемым и показал прямую красную карточку игроку москвичей. Во время разбирательств контрольно-дисциплинарный комитет не увидел в этом жесте ничего провокационного, но красную карточку не отменил, мотивируя своё решение тем, что красные карточки – это только судейское решение. Мнение. Экс-игрок «Спартака» Егор Титов: «Так мог поступить только судья-негодяй. И пусть это скандальное решение останется на его совести. С таким же успехом можно много чего нафантазировать по поводу того, что имеет в виду Аршавин, когда прикладывает к губам указательный палец после забитых голов. Эдак вообще до маразма дойти можно».

Вид нарушения: нецензурные выражения Пример: матч 20 тура чемпионата Украины по футболу «Говерла» – «Днепр» Что случилось. На 59 минуте матча в составе гостей произошла замена: вместо Руслана Ротаня на поле вышел Сергей Кравченко. Уже через две минуты он увидел перед собой красную карточку. В официальном протоколе встречи его удаление было мотивировано «нецезнурной бранью». Мнение. Сергей Кравченко: «Когда он меня удалил, я вообще не понял, что произошло. Максимум, на что я рассчитывал, когда он подошел ко мне – это желтая карточка. И то, это тоже было бы странно. Но ладно. Он дает красную. Я спрашиваю, за что. Он говорит «Все, уходи, в протоколе все напишу». Я: «За что, чтобы я знал?» Он прикрывает рот и говорит, что я его послал на три буквы. Пусть он это мне скажет в глаза, что я ему такое сказал».

Бонус*** Пример: матч 22-го тура чемпионата Турции «Трабзонспора» – «Галатасарай» Что случилось. Защитник «Трабзонспора» Салих Дурсун выхватил красную карточку у судьи и удалил его после того, как тот удалил четеверых его одноклубников с поля и поставил неоднозначный пенальти в ворота его команды. Мнение. Салих Дурсун: «У «Галатасарая» было 12 игроков, я удалил арбитра, чтобы их осталось 11» Теннис Вид нарушения: оскорбление судьи Пример: встреча 3 круга «Australian Open-2007» Марат Сафин – Энди Роддик Что случилось. В 3 сете игра была прервана из-за начавшегося дождя. Крышу над ареной «Рода Лейвера» закрыли и игра продолжилась, но неожиданно Марат поскользнулся и при падении повредил кожу на пальцах руки. После этого пострадавший не захотел продолжать встречу, ссылаясь на то, что корт ещё не достаточно высох, при этом обвиняя судью на вышке в непрофессионализме. Сафина пробовал успокоить Роддик, но тщетно. Вызванному рефери турнира Уэйну Макьюэну пришлось буквально заставлять россиянина продолжать поединок. В итоге Сафин проиграл (6:7; 6:2; 4:6; 6:7(2)) и получил стандартный для тенниса штраф в 2 000 долларов за оскорбление судьи.