Известны все участники полуфиналов гандбольной SEHA-лиги

Определены все участники полуфинальной стадии дивизиона «Восток» в мужской гандбольной SEHA-лиге. За награды поспорят два белорусских клуба и два российских, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну будут представлять минский СКА и «Мешков Брест». Им компанию составили «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Последние отправили отдыхать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Причем пермяки матч проиграли. И тоже с разницей в одно очко. Но благодаря тому, что в гостях забросили больше, именно они шагнули дальше. Счет – 30:31. Точное расписание предстоящих баталий пока неизвестно. Лига формирует календарь.