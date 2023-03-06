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Известны все участники полуфиналов гандбольной SEHA-лиги

06 марта 2023 20:08
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Определены все участники полуфинальной стадии дивизиона «Восток» в мужской гандбольной SEHA-лиге. За награды поспорят два белорусских клуба и два российских, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известны все участники полуфиналов гандбольной SEHA-лиги-1

Нашу страну будут представлять минский СКА и «Мешков Брест». Им компанию составили «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Последние отправили отдыхать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Причем пермяки матч проиграли. И тоже с разницей в одно очко. Но благодаря тому, что в гостях забросили больше, именно они шагнули дальше. Счет – 30:31. Точное расписание предстоящих баталий пока неизвестно. Лига формирует календарь.

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# Гандбол # Фотофакт

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