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В Доме футбола состоялся исполком АБФФ. Итоги

06 марта 2023 20:07
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялся исполком отечественной федерации. На нем были утверждены знаковые решения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Доме футбола состоялся исполком АБФФ. Итоги-1

Так, стал понятен механизм ротации между дивизионами по итогам будущих чемпионатов. Если вкратце, то команды, которые займут первое и второе места в первой лиге, получат автоматические путевки в высшую лигу. А вот третья дружина проведет стыковые противостояния с тем, кто станет 14-м в элитной компании. Соответственно, тот, кто займет последнее 15-е место в высшей лиге, с ней распрощается. Схожая ситуация с первой и второй лигами. Понижение в классе получит только один коллектив. А вот из второй в первую выйдут три сильнейших клуба.

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# Футбол Беларуси # Фотофакт

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