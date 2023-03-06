В Доме футбола состоялся исполком АБФФ. Итоги

Так, стал понятен механизм ротации между дивизионами по итогам будущих чемпионатов. Если вкратце, то команды, которые займут первое и второе места в первой лиге, получат автоматические путевки в высшую лигу. А вот третья дружина проведет стыковые противостояния с тем, кто станет 14-м в элитной компании. Соответственно, тот, кто займет последнее 15-е место в высшей лиге, с ней распрощается. Схожая ситуация с первой и второй лигами. Понижение в классе получит только один коллектив. А вот из второй в первую выйдут три сильнейших клуба.

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