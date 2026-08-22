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Два белорусских дуэта стали победителями ЧМ по современному пятиборью (U-15)

22 августа 2026 18:35
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Две золотые медали принес нашей команде первый соревновательный день чемпионата мира по современному пятиборью среди спортсменов до 15 лет. Дарье Федорович и Алисе Квашневской не было равных в эстафете у девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За плавание, полосу препятствий и лазер-ран землячки набрали 1 002 очка и этот результат оказался лучшим среди дуэтов из 11 стран. Второе и третье места заняли представительницы Египта и Венгрии. У парней Клим Гнедчик и Алексей Коржавин также успешно прошли все дисциплины, получили 1 119 баллов и стали триумфаторами планетарного форума. Параллельно Мадрид принимает чемпионат мира среди юниоров и юниорок до 19 лет.

# Спортивные соревнования

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