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Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на международном турнире в Румынии

08 августа 2026 12:21
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Белорусские борцы вольного стиля в первый соревновательный день престижного международного турнира в Румынии стали обладателями четырех наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золотые награды завоевали в категории до 97 кг Владислав Козлов, и в весе до 125 кг Павел Дятлов. Серебро на счету Артема Павлюченко – категория до 57 кг. Бронзовым призером стал Степан Мандрик в весе до 125 кг. 8 августа в финальных схватках золото оспорят Магомедхан Магомедханов и Никита Дмитриев, а за бронзу сразится Георгий Колиев.

# Борьба

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