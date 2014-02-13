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Дополнительные билеты на ЧМ-2014 по хоккею поступили в продажу

13 февраля 2014 14:12
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Новости Беларуси. Дополнительные билеты на хоккейные матчи чемпионата мира - 2014 вышли в продажу. Теперь их можно приобрести на четвертьфиналы, полуфиналы и матчи за третье место. Появилась также возможность попасть и на игры с участием сборных Беларуси, России, Канады и других команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, открыты несколько билетных пакетов на определенные игровые дни, а также пакеты на матчи конкретной сборной. Напомню, Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая в двух комплексах — «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».

# Чемпионат мира по хоккею

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