Дополнительные билеты на ЧМ-2014 по хоккею поступили в продажу

Новости Беларуси. Дополнительные билеты на хоккейные матчи чемпионата мира - 2014 вышли в продажу. Теперь их можно приобрести на четвертьфиналы, полуфиналы и матчи за третье место. Появилась также возможность попасть и на игры с участием сборных Беларуси, России, Канады и других команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, открыты несколько билетных пакетов на определенные игровые дни, а также пакеты на матчи конкретной сборной. Напомню, Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая в двух комплексах — «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».