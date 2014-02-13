Олимпида-2014 в Сочи. Польская лыжница Юстина Ковальчик с переломом ноги выиграла гонку. Белоруска Елена Санникова – 43-я

Новости Олимпиады. Польской лыжнице Юстине Ковальчик на дистанции 10 км классическим стилем не было равных. Ее результат – 28 мин. 17,8 сек. И это второе олимпийское золото в карьере Ковальчик (первое она завоевала в Ванкувере-2010 в лыжном марафоне).

Эта победа для Юстины Ковальчик особенно ценна: сражаться за медаль ей пришлось с серьезной травмой. Еще до старта Олимпиады на своей страничке в социальной сети Юстина опубликовала рентгеновский снимок стопы с подписью «Многоуровневый перелом». К слову, Аполониуш Тайнер, глава олимпийской делегации Польши ранее выразил надежду, что Ковальчик выиграет на Олимпийских играх в Сочи три медали.

Юстина Ковальчик, польская лыжница (в Facebook):

Рентген моей стопы. Многоуровневый перелом. С приветом для всех «экспертов». Спокойно. Буду бегать дальше.

Уже на пресс-конференции после триумфа полька призналась: для того, чтобы принимать участие в гонках приходится принимать сильные обезболивающие.

Юстина Ковальчик, польская лыжница:

На самом деле, я использую достаточно сильное обезболивающее, поэтому не чувствую боли. После перелома было очень сложно тренироваться. Самое важное, что смогла превозмочь боль и выиграть.

Второй в сегодняшней гонке финишировала шведка Шарлотте Калла (отставание от Юстины – 18,4 сек.). Бронзовую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг (+ 28,3 сек.).

Белоруска Елена Санникова – на 43 месте. Спортсменка прошла дистанцию 10 км за 31:42.2. Её отставание от лидера гонки составило 3мин. 24.4 сек.

Елена Санникова, белорусская лыжница:

В такую теплую погоду сложно соревноваться – очень вязкая лыжня. Приходилось работать и в горку, и с горки. Хотя еще в девять утра было проще, однако в обед температура воздуха стала +16 и светило яркое солнце. Трасса одинаковая для всех, и много очень можно сделать на последнем подъеме. С лыжами было все нормально – ехали не плохо – наш сервис справился. Сегодня чувствовала себя более уверенно, нежели на дуатлоне. Впереди еще 30 километров коньком и возможно эстафета.

В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт. Индивидуальная гонка – лыжники стартуют с интервалом в 30 секунд. Побеждает тот, кто прошел дистанцию за наименьшее количество времени. Участники стартуют в обратном порядке от их сезонного рейтинга, то есть спортсмен с наивысшим рейтингом стартует последним. Лыжник, которого обгоняет преследователь, должен уступить лыжню по первому требованию более быстрого участника. На Олимпийских зимних играх в Сочи мужчины бегут классическим стилем 15 км, а женщины – 10 км. Подробнее читайте здесь.

Напомним, 13 февраля – 6-ой день соревнований, олимпийцы разыграют 6 комплектов медалей. Сегодня вечером белорусы состоится индивидуальная гонка на 20 километров у биатлонистов. Нашу страну будет представлять 4 спортсмена. Смотрите видео.



Читать подробнее на сайте СТВ: В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт. Индивидуальная гонка — лыжники стартуют с интервалом в 30 секунд. Побеждает тот, кто прошел дистанцию за наименьшее количество времени.Участники стартуют в обратном порядке от их сезонного рейтинга, то есть спортсмен с наивысшим рейтингом стартует последним. Лыжник, которого обгоняет преследователь, должен уступить лыжню по первому требованию более быстрого участника. На Олимпийских зимних играх в Сочи мужчины бегут классическим стилем 15 км, а женщины — 10 км.Читать подробнее на сайте СТВ: /lyzhnye-gonki-pravila