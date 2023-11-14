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Волейбол. Юниорская сборная Беларуси уступила российским сверстникам в спарринге

14 ноября 2023 20:06
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Обидное поражение в первой товарищеской встрече потерпела сборная Беларуси по волейболу, составленная из парней 2007-2008 годов рождения. Отечественные спортсмены вели по сетам 1:0 и 2:1, но уступили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Юниорская сборная Беларуси уступила российским сверстникам в спарринге-1

Более того, в третьей партии хозяева паркета как минимум 5 раз подавали на матч, но не смогли добить до пола. Причем подвели собственные же ошибки. Россияне прессинг выдержали, а затем с 6-го сетбола забрали отрезок. Контровой сет тоже прошел в равной и напряженной борьбе. Но приезжие волейболисты с первой попытки оставили дуэль за собой. В среду оппоненты померяются силами вновь.

# Волейбол # Фотофакт

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