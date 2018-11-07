«Цмоки» проиграли бельгийскому «Белфусу» в Кубке ФИБА

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» провели очередной матч в рамках Кубка ФИБА. «Драконы» встречались в гостях с бельгийским «Белфусом» и уступили – 79:86, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что в первом круге этого турнира минчане переиграли оппонентов с результатом 89:82. Также ранее дружина Александра Крутикова была сильнее АЕКа из Ларнаки, но уступила болгарскому «Балкану».

Одним из самых результативных в составе нашей команды стал Дэвон Садлер. Он набрал 21 бал. Неплохо себя проявил и еще один игрок «Цмоков» – Стефан Муди.