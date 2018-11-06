Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». «Смолевичи» и «Гомель» сыграли вничью

Новости Беларуси. Программу 27-го тура Беларусбанк высшей лиги завершил 5 ноября матч между «Смолевичами» и «Гомелем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда из Минской области ведет отчаянную борьбу за место в элите и очки ей нужны как воздух. Встреча, а точнее ее концовка, получилась драматичной.

Гомельчане открыли счет на 86-ой минуте после опрометчивого выхода вратаря хозяев. А в компенсированное время футболисты «Смолевичей» счет сравняли после курьезных ошибок соперников в защите. Ничья 1-1. «Смолевичи» в турнирной таблице поднялись на 13-ое место. Правда, от зоны вылета их отделяет всего одно очко.

Полная картина тура перед вами. БАТЭ досрочно завоевал 15-й в истории клуба чемпионский титул.