«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Новости Беларуси. Жители нескольких деревень под Минском своими силами обустраивают площадки для футбола, волейбола и хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой зимой готовятся опробовать новый ледовый каток. Хоккейную коробку сельские активисты обустраивали тоже самостоятельно. Особым спросом небольшие спортивные арены пользуются у детей. В полутысячных Пашковичах и Климовичах каждый десятый житель – ребёнок.

Дмитрий Давидовский:

Уходят только, потому что или стемнело, или дождь пошёл. Спортом тут любят заниматься.

Футбольная и волейбольная площадка, хоккейная коробка. Практически за год богатыри из Пашковичей возродили в своей деревне спортивные традиции. К благородному делу подключили сразу три поколения. И всё – своими руками.

Василий Боярович:

Молодёжь должна спортом заниматься. Должен помочь и я, и не только я. Любой, мне кажется. Дмитрий Боярович:

Мы раньше играли на обычной луже, на речке. Теперь будем играть на нормальной хоккейной коробке.

Ещё в 2017 году дети действительно играли в хоккей на замёрзшем озере. Один из жителей смастерил ворота и повесил сетку. И сегодня с установкой полноценной ледовой арены справляются сами. Правда, с помощью единомышленников из соседней деревни Климовичи.

Сергей Деревяго:

Самим не было возможности всё построить, так это очень затратно. Откликнулся руководитель «Минск-Арены». У них была старая площадка, мы вот ее можем наблюдать.

Энтузиастам отдали для развития несколько пустующих территорий. Обещают помочь и с освещением хоккейной площадки.

Олег Щиголь, председатель Новодворского сельского исполнительного комитета:

С нашей стороны была выделена площадка. Была оказана помощь в подвозе песка, выделение техники.

Между прочим, здесь проживают порядка тысячи человек. Получается, каждый десятый – ребёнок. Детям-то и готовы отдать самое лучшее.

В будущем сельчане планируют построить ещё бассейн. Пока в деревне остался нерешённым вопрос с общественным транспортом.

Вадим Крайно:

В такой переломный период, как допустим, осень, слякоть, как сейчас, не поиграешь ни в хоккей, хотелось бы, конечно, чтоб дети могли посещать какие-то кружки и секции. Для этого необходим городской автобус, потому что у нас нет транспортного сообщения.

В сельсовете поясняют, автобус пустят, как только закончат с ремонтом дороги. Обещают, ждать долго не придётся. Связывает инициативных сельчан не только любовь к спорту, но и своей малой родине. К лету здесь запланировали очистить старое озеро.