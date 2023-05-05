Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане

Здесь, на «Барыс Арене», пройдет международный турнир Kazakhstan Hockey Open с участием трех сборных. В соревнованиях примут участие команды Беларуси, Казахстана и дружина «Россия 25». Участники сыграют по круговой системе, а победителем станет коллектив, набравший большее количество очков. Наша команда уже работает на льду в привычном тренировочном режиме.

Александр Суворов, нападающий хоккейной сборной Беларуси:

Мы потренировались довольно-таки много: отработали зону обороны, возврата – те моменты, которых нам чуть не хватало в прошлых двух играх. Поэтому эту тренировку посвятили именно этому. Готовимся в своем режиме. Будет день – будет пища.

В первом матче в субботу, 6 мая, белорусская сборная сыграет против «России 25», а в воскресенье, 7 мая, нашим соперником станет команда Казахстана.