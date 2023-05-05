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Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане

05 мая 2023 15:50
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Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к очередным матчам Большого тура. Очередная остановка в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане-1

Здесь, на «Барыс Арене», пройдет международный турнир Kazakhstan Hockey Open с участием трех сборных. В соревнованиях примут участие команды Беларуси, Казахстана и дружина «Россия 25». Участники сыграют по круговой системе, а победителем станет коллектив, набравший большее количество очков. Наша команда уже работает на льду в привычном тренировочном режиме. 

Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане-4

Александр Суворов, нападающий хоккейной сборной Беларуси: 
Мы потренировались довольно-таки много: отработали зону обороны, возврата – те моменты, которых нам чуть не хватало в прошлых двух играх. Поэтому эту тренировку посвятили именно этому. Готовимся в своем режиме. Будет день – будет пища. 

В первом матче в субботу, 6 мая, белорусская сборная сыграет против «России 25», а в воскресенье, 7 мая, нашим соперником станет команда Казахстана. 

# Хоккей # Александр Суворов # Фотофакт

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