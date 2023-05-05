Сборная Беларуси U-18 обыграла «Ак Барс» и заняла 5 место в российской Юниорской хоккейной лиге

Сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над «Ак Барсом» в финальном турнире российской Юниорской хоккейной лиги и заняла пятое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первым соперником белорусской команды в борьбе за топ-5 стало «Торпедо», матч завершился со счетом 5:2 в пользу юниорской сборной.

Сегодняшний поединок был не менее ярким. Счет в матче открыли наши парни на 14-й минуте, но до ухода на перерыв соперники сравняли. Во второй 20-минутке белорусы дважды поразили ворота оппонентов. А в третьем отрезке наших парней и вовсе было не остановить. Они забросили еще три шайбы, хоккеисты «Ак Барса» ответили лишь раз. Как итог – 6:2 в пользу сборной Беларуси и пятое место в российской Юниорской хоккейной лиге.