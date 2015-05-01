БК «Гродно-93» стал первым финалистом мужского чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. «Гродно-93» стал первым финалистом мужского баскетбольного чемпионата Беларуси. 1 мая в третьем матче полуфинальной серии подопечные Андрея Василевко без труда переиграли дубль «Цмоков» – 97:74.

Отпраздновав общую викторию в серии (3:0), гродненцы шагнули в решающую стадию. Уже 2 мая к ним присоединится основная дружина «Цмоков». Сомнений в этом нет никаких.

Оппонент «драконов» в 1/2, могилевский «Борисфен», оказать давление сильнейшему клубу последних лет не в состоянии. «Цмоки» уже дважды одолели соперника в серии, причем очень крупно, и 2 мая, определенно, доведут дело до логического завершения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».