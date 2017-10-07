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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома

07 октября 2017 18:32
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» добилось третьей кряду победы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома-1

В выездном матче зубры обыграли динамовцев Москвы. Любопытно, что не далее как в этот понедельник соперники встречались на минском льду. Тогда команда Горди Дуайера выиграла 5:1. На этот раз счет был скромнее – 2:1. Зубры пропустили первыми, на 24 минуте забросил Бойд, однако вскоре отыгрались.

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома-3

На 29 минуте большинство реализовал Ковыршин. Победную шайбу минчане забросили незадолго до конца основного времени матча. Отличился Волков – 2:1. «Динамо» возвращается в Минск и уже в среду начнет четырехматчевую домашнюю серию. Первый соперник – «Салават Юлаев».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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