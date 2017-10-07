Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома

В выездном матче зубры обыграли динамовцев Москвы. Любопытно, что не далее как в этот понедельник соперники встречались на минском льду. Тогда команда Горди Дуайера выиграла 5:1. На этот раз счет был скромнее – 2:1. Зубры пропустили первыми, на 24 минуте забросил Бойд, однако вскоре отыгрались.