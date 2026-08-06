Белорусы удачно стартовали на чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала победно преодолела 2000 метров в одиночке наша Виктория Голоскок. Ее время – 7 минут 48,86 секунды. Закрепила успех на той же дистанции Александра Григорьева, прибыв к финишу на секунду позже соотечественницы. Еще одним успехом отметился Даниил Талыка. Его результат – 7 минут 7,38 секунды – помог ему оказаться вторым. Все атлеты напрямую вышли в четвертьфинальную стадию соревнований, которая состоится завтра, 7 августа.