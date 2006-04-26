Белорусские спортсмены ведут борьбу за Кубок Беларуси по гребле

26 апреля на гребном канале в Заславле начался розыгрыш Кубка Беларуси по гребле на байдарках на каноэ. Это первый официальный старт нынешнего сезона и проходит он в преддверии ряда международных регат.Специалисты отмечают как никогда сильное количественное и качественное представительство гребцов на нынешних гонках. Согласно программе в первый день соревнований разыгрываются места на длинной дистанции в 1000 метров в двух классах судов: одиночках и двойках, во второй на 500 метров.

С этого года тренерский корпус решил внести некоторые изменения. Например, обязать всех гребцов, помимо выступления в экипажах, выходить на старт и в одиночках. Специалисты считают, что это позволит четче видеть картину отечественной гребли на байдарках и каноэ, наверняка знать потенциал каждого конкретного спортсмена. Именно поэтому значительные увеличилось число заездов, и несколько затянулись сами соревнования.

Погодные условия для этой гонки идеальными не назовешь, сильный ветер, хотя и попутный гребцам явно не помогал, хотя, безусловно, победили все равно сильнейшие. У байдарочников - это Роман Петрушенко сначала в одиночке, а затем в дуэте с Вадимом Махнёвым, у женщин - Наталья Бондаренко отличилась в заездах одиночек, и в двойке - с Марией Полторан. У каноистов сильнейшим был Александр Жуковский, а гонку экипажей выиграли Александр Волчецкий и Константин Щербак. 26 апреля в программе гонки на полукилометровой дистанции.

Недавно закончился тренировочный сбор на воде в Хорватии, и наши ребята - байдарочники и каноисты, как говорится, попали с корабля на бал. Девушки тем временем вели подготовку в Пинске. Судить о том, насколько продуктивно в начале сезона поработали отечественные гребцы, можно будет по итогам этого весеннего Кубка страны и по результатам двух этапов Кубка мира, которые пройдут в мае. Первый - в Польше, второй - в Германии.