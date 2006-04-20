Суровый бой ведет ледовая дружина...

Хоккеисты юношеской сборной Беларуси одержали первую победу на чемпионате мира в Швеции.

В первом матче второго раунда соревнований подопечные Василия Панкова оказались сильнее словаков - 2:0. Обе шайбы забросил Михаил Стефанович.

Сегодня вечером наша команда проведет заключительный матч мирового первенства против сборной Норвегии. В случае успеха у белорусов будут шансы на то, чтобы остаться в высшем дивизионе мирового юношеского хоккея. Правда, даже победа не может это гарантировать - все будет зависеть от результата еще одной "утешительной" встречи - Германия - Словакия.

Борьбу за награды чемпионата мира продолжают команды Финляндии, Канады, Чехии, США, России и Швеции. Призеры первенства определятся в субботу, 22 апреля.

А накануне национальная сборная Беларуси по хоккею успешно провела товарищеские матчи в Норвегии. В первой игре белорусы победили со счетом 5:2, а в повторной встрече выиграли 3:1. В этом матче шайбы в нашей команде забросили Андрей Михалев, Михаил Грабовский и Владимир Денисов.

Сегодня белорусские хоккеисты возвращаются в Минск, где продолжат подготовку к чемпионату мира, который начнется в Риге 5 мая. В рамках подготовки, кроме тренировок, запланированы еще три контрольных матча - два с украинцами и один с канадцами.

